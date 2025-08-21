Автомобиль Rolls-Royce продают в Иркутске по цене пяти квартир

В Иркутске на продажу выставили Rolls-Royce Cullinan. Собственник оценил стоимость машины в 35 млн рублей, что равноценно стоимости пяти квартир на вторичном рынке в городе. Это пока самый дорогой поддержанный легковой автомобиль, который продает частное лицо в городе.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном сервисе. Из описания следует, что транспорт 2019 года выпуска. В нем панорамная крыша, кожаная обивка потолка, а также индивидуальный крaснo-чeрный кoжаный caлон, массажные сидения. Имеется функция автоматического закрывания дверей.

Машина не участвовала в ДТП, пробег оценивается в 24 тысячи километров, кузов оклеен прозрачной бронепленкой. Собственник заявляет, что намерен продать уникальный в Иркутске Rolls-Royce либо обменять на недвижимость.

Rolls-Royce Cullinan – это первый кроссовер в истории компании Rolls-Royce, официально представленный в 2018 году. Назван в честь крупнейшего алмаза в истории человечества – «Куллинан».