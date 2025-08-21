Новости

Дифференциация ипотечных ставок по регионам обойдется бюджету в 60 млрд рублей

Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке может потребовать от федерального бюджета дополнительных расходов в размере до 60 млрд рублей за полугодие.

«Бюджет может израсходовать до 60 млрд рублей дополнительно за полгода из-за введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Расходы на нее способны вырасти на 40 млн рублей за каждый миллиард выдач», – пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право».

Инициатива дифференциации ставок в зависимости от доходов регионов уже поддержана президентом и обсуждается в правительстве. По оценкам экспертов, выдачи семейной ипотеки до конца года могут достичь 1,5 трлн рублей.


