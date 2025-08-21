«Квадраты» в иркутских новостройках оказались на 22% дороже, чем на вторичном рынке

Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили рынок недвижимости и выяснили, как различается цена на новые и вторичные объекты в 70 крупнейших городов России. В большинстве из них – 67 – жилье в новостройках оказалось дороже.

В их числе город Иркутск: здесь квадратные метры в новостройках стоят на 22% больше, чем в старых домах: 169,4 тысячи против 138,5 тысячи рублей за метр. Что касается новых квартир, то они дороже вторичных на 16%: 8,6 млн рублей против 7,5 млн рублей.

Самая большая разница в цене за «квадраты» наблюдается в Астрахани, где метр нового жилья дороже на 99,1%. Иная ситуация в Махачкале: здесь новостройки стоят дешевле на 39,9%. По лотам аналогичная картина: в Астрахани квартиры в новостройках дороже на 69,1%, в Махачкале – дешевле на 50,9%: это самые большие разрывы по стране.

В среднем по России в крупных городах квартира в новостройке стоит на 17,7% дороже: 7,6 млн рублей на «первичке» против 6,5 млн рублей на «вторичке».