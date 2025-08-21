Молодые геологи Иркутской области одержали победу на международной олимпиаде при поддержке ИНК

Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступила партнером I Российско-Монгольской олимпиады юных геологов, которая состоялась в Улан-Баторе.

В олимпиаде участвовало 80 школьников. Россию представили команды из Бурятии, Забайкалья, Кемеровской, Томской и Иркутской областей.

В общекомандном зачете победили геологи России. Свой вклад в победу внесла команда Иркутской области «Школа юных геологов», которую уже более 10 лет поддерживает ИНК. «Школа» – это образовательный проект геологического факультета ИГУ, который знакомит участников с основами геологии, проводит практические занятия и полевые экскурсии, готовит к олимпиадам и организует встречи с учеными.

– Олимпиада имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания к геологической отрасли и популяризации профессии геолога. А ещё Российско-Монгольская олимпиада – шаг к развитию минерально-сырьевого комплекса двух стран. Потому что участники показывают не только профессиональные навыки, но и закладывают основу для сотрудничества, – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Олимпиада прошла в природном парке Горхи Тэрэлж, который входит в Хан-Хэнтийский заповедник.

Программа включала в себя соревнования по геологическому маршруту, палеонтологии, минералогии, петрографии, шлиховому опробованию, гидрологии и геофизике. Команды также продемонстрировали навыки организации полевой стоянки, знания техники безопасности и презентовали свои проекты на выставке «Геология и мы».

Напомним, ИНК на постоянной основе проводит для юных геологов экскурсии в корпоративный музей, сотрудники выступают наставниками на различных конференциях и помогают в приобретении геологического оборудования, учебной литературы и инвентаря. Студенты геологического факультета ежегодно проходят практику на объектах предприятия.