Аллея инженеров с бронзовыми бюстами появится около политеха в Иркутске

В Иркутске благоустраивают новое общественное пространство – аллею инженеров. Она будет располагаться неподалеку от ИрНИТУ. Здесь разместят бронзовые бюсты руководителей крупных промышленных предприятий региона.

Как сообщает пресс-служба вуза, на площадку уже завезли гранит, который используют для обустройства поребриков. Запланирован монтаж освещения, а также ряд других работ. «Сердцем» аллеи станут восемь памятников: уже готов один из них – заслуженному машиностроителю Александру Ежевскому.

Работы выполняют при поддержке иркутских меценатов. Открытие пространства состоится 5 сентября в 13:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
