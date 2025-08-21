Новости

Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России

Иркутск вошел в десятку наиболее востребованных городов России среди иностранных туристов по данным онлайн-сервиса бронирования «Островок».

Столица Восточной Сибири демонстрирует рост числа бронирований на 35% благодаря интересу к Байкалу и природным достопримечательностям региона.

20 августа 2025
19 августа 2025

«Миллионы людей мечтают увидеть Байкал, ощутить силу сибирской тайги и погрузиться в культуру региона», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Напомним, по итогам 2024 года турпоток в Иркутскую область составил 2 млн туристов. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году регион вместе с Бурятией планирует принимать до 5 млн туристов ежегодно. Недавно Иркутская область вошла в число 25 регионов, которые примут участие в программе развития въездного туризма. Эта инициатива направлена на раскрытие туристического потенциала регионов на международном рынке и создание конкурентоспособных турпродуктов для иностранных туристов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
