ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?

Индекс посещаемости торгово-развлекательных центров в России падает – по данным аналитиков, за несколько лет он сократился почти на треть. Ритейл винит в этом интернет-торговлю, отнимающую аудиторию у офлайновых магазинов. Михаил Сафонов, партнер управляющей компании NF Property Management, указывает, что причины в целой совокупности факторов.

Он отмечает, что за последние 10 лет количество торгово-развлекательных центров в России увеличилось примерно на 50%, при этом численность населения, реальные доходы и объем розничной торговли в сопоставимых ценах, практически не изменились. В тоже время, доля интернет-торговли увеличилась более чем в пять раз.

«Влияние этих факторов привело к тому, что индекс посещаемости ТРЦ сократился на 30%. Схожие тенденции мы наблюдаем во всем мире: на американском, европейском и азиатских рынках. Там последствия даже более серьёзные – до 30% торговых центров были перепрофилированы в жилые и спортивные объекты, культурно-досуговые, образовательные учреждения и развлекательные центры», – отмечает Михаил Сафонов.

Вместе с этим отдельные ТРЦ вполне могут выбиваться из общей статистики.

«Если мы посмотрим на флагманские иркутские торговые центры, я в первую очередь говорю про «Модный Квартал» и «Ярко Молл» (находятся под управлением NFPM), то мы увидим как рост посещаемости, узнаваемости и повышения лояльности жителей к этим объектам, так и высокий спрос со стороны арендаторов», – отмечает эксперт.

На его взгляд, многое зависит от позиции собственников объектов: готовы ли они инвестировать в создание комфортной торговой инфраструктуры. И, конечно, от управляющей компании, оттого, насколько она внимательна к интересам жителей города.

Чтобы поддерживать интерес публики к ТРЦ, NFPM регулярно проводит маркетинговые исследования, из которых становятся понятны приоритеты иркутян: помимо ассортимента и качества товаров людям нравится, когда торговые центры красиво украшены, когда там проводятся городские праздники, спортивные и автофестивали. Этого не может дать ни одна онлайн-площадка.

«Тем не менее, в ближайшее десятилетие интернет-торговля, скорее всего, заберет еще часть розницы. Торговые центры будут больше развиваться в формате развлечений, еды и других сервисов, которые сложно получить через интернет», – прогнозирует Михаил Сафонов.