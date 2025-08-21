Игорь Кобзев: Иркутская область лидирует в России по роботизации детской хирургии

Иркутская область укрепляет позиции одного из ведущих центров детской роботизированной хирургии в России. В рамках XVII международного конгресса «Звезды детской хирургии на Байкале» ведущие специалисты провели 8 уникальных операций, включая робот-ассистированную резекцию кисты почки.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Уже в 17-й раз в Иркутске собрались хирурги мирового уровня – настоящие звезды хирургии. Это огромная честь для нас и вдохновение для наших врачей. Иркутская область занимает лидирующие позиции в России в области детской роботической хирургии. Наши врачи могут успешно лечить самых сложных пациентов и проводить уникальные операции. Нам есть чем гордиться, и конечно мы готовы обмениваться опытом. В конгрессе принимают участие более 200 участников очно и более 800 онлайн. Желаю всем участникам конгресса плодотворной работы, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона также анонсировал планы по строительству нового корпуса Иркутской детской больницы.

В мероприятии приняли участие хирурги из 10 стран, включая 6 академиков РАН и 36 профессоров. – Эти цифры говорят о масштабе мероприятия. Проведение такого форума в Иркутске подтверждает высокий статус сибирской медицинской науки и практики и способствует внедрению самых современных методов лечения детей, – подчеркнул главврач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов.