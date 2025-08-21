Конкурс на вакансию тестировщика в Иркутской области достиг 257 резюме

В Иркутской области зафиксирован рекордный уровень конкуренции на рынке труда – на одну вакансию тестировщика пришлось 257 резюме. Аналитики hh.ru выявили, что в топ профессий с высокой конкуренцией вошли преимущественно творческие, ИТ- и управленческие специальности.

«Соотношение в 257 резюме на вакансию значительно превышает здоровый уровень конкуренции, который составляет 4–8 резюме на место», – отмечают аналитики hh.ru.

На втором месте по конкурсу оказалась профессия системного аналитика с показателем 162 резюме на вакансию. Единственной рабочей специальностью в топ-20 стал автомойщик с коэффициентом 145,2 резюме на место.