Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета

Конкурс на вакансию тестировщика в Иркутской области достиг 257 резюме

В Иркутской области зафиксирован рекордный уровень конкуренции на рынке труда – на одну вакансию тестировщика пришлось 257 резюме. Аналитики hh.ru выявили, что в топ профессий с высокой конкуренцией вошли преимущественно творческие, ИТ- и управленческие специальности.

«Соотношение в 257 резюме на вакансию значительно превышает здоровый уровень конкуренции, который составляет 4–8 резюме на место», – отмечают аналитики hh.ru.

На втором месте по конкурсу оказалась профессия системного аналитика с показателем 162 резюме на вакансию. Единственной рабочей специальностью в топ-20 стал автомойщик с коэффициентом 145,2 резюме на место.

Читайте также:

Цифры скрытой безработицы пугают экспертов
19 августа 2025
Россия сокращает долю мигрантов: что ждет рынок труда в 2026 году?
19 августа 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (777)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Деловая активность МСП в июле продолжила снижаться
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес