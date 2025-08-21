РУСАЛ приглашает на День реки в Шелехове

19 сентября в Шелехове РУСАЛ вновь организует экологический марафон «День реки».

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

В прошлом году акция в Шелехове объединила около 100 участников, которые собрали более 150 мешков мусора. В этом году волонтеры компании и городские активисты вновь объединятся для очистки прибрежных территорий в формате командного соревнования. Особое внимание уделяется раздельному сбору мусора.

Проект «День реки» берет начало от акции «День Енисея», инициированной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска в 2011 году.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Вот уже почти 15 лет мы проводим «День реки» в городах ответственности РУСАЛа. Мы не просто вовлекаем сотрудников компании в волонтёрскую деятельность. Мы привлекаем внимание общественности, бизнеса, муниципальных и региональных властей к проблеме загрязнения рек и других водоёмов. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологической культуры и экологичного образа жизни в территориях ответственности компании. Так мы не только помогаем городам стать лучше, но и формируем новые стандарты у жителей», — Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию РУСАЛа, Эн+, подчеркнула.

«День реки» — это возможность для каждого шелеховчанина стать частью большого дела по защите окружающей среды. Присоединяйтесь и внесите свой вклад в чистое будущее.