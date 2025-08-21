В Иркутске наградили победителей конкурса «Лучшая семейная усадьба»

В Иркутске на выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом» состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая семейная усадьба». Участие в мероприятии принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Девять семей-призеров получили денежные премии от 80 до 250 тыс. рублей, еще 17 участников – поощрительные выплаты по 50 тыс. рублей.

– Этот конкурс стал доброй традицией, он проходит уже в 12-й раз. Мы чествуем семьи, которые являются достойным примером ответственного воспитания подрастающих граждан нашей страны. В жизни все начинается с семьи. От души благодарю вас за труд, заботу и любовь к детям. Конкурс является не только отличным стимулом многодетности, но и адресной поддержкой семей Иркутской области в рамках национального проекта «Семья», – отметил глава региона, приветствуя победителей.

Среди победителей – многодетные семьи из Черемхово, Братска, Тулуна и Аларского района, имеющие от 5 до 19 детей. Награды вручались в номинациях: городская, сельская и садовая усадьба.

– В этом году мы расширили категорию семей, которые могут принять участие в конкурсе. В номинации «Лучшая садовая усадьба» теперь могут принять участие семьи, воспитывающие трех и более детей, ранее условием было – пять и более детей, – уточнил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.