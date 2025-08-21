Выставка «Огород. Сад. Загородный дом» открылась в «Сибэкспоцентре»

В иркутском «Сибэкспоцентре» начала работу 22-я региональная выставка «Сад. Огород. Загородный дом». В открытии мероприятия принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Благодарственные письма получили активисты садоводческих объединений региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«В течение многих лет выставка объединяет единомышленников в области выращивания традиционных и экзотических овощей, фруктов, плодово-ягодных культур, цветов. Приятно отметить, что в этом году выставку посетили наши почетные гости из соседнего Красноярска и города Кировска Луганской Народной Республики. И мы с гордостью можем сказать, что выставка становится межрегиональным событием», – сказал Игорь Кобзев.

В выставке участвуют 21 садоводческое товарищество, 4 союза садоводов и 11 профессиональных клубов из Иркутска, Ангарска, Шелехова и других муниципалитетов. Мероприятие продлится до 23 августа включительно.

«В этом году мы сохранили основные номинации и добавили новые. Например, номинация «Мой чемпион» предполагает соревнование среди садоводов, которые вырастили самый необычный плод. Номинация «Семейная поделка» направлена на привлечение детей к активному участию в семейных мероприятиях и развитию творческих способностей», – отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.