Внешнеторговый оборот Иркутской области с Китаем вырос на 22,5% в 2024 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с генеральным консулом КНР в Иркутске Ли Хаем, в ходе которой обсуждались итоги торгово-экономического сотрудничества.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«За годы дипломатических отношений, в том числе благодаря деятельности генерального консульства Китайской Народной Республики в Иркутске, установлены взаимовыгодные контакты в политической, социально-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, достигнут высокий уровень партнерства и стратегического взаимодействия. Заложен фундамент для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в интересах дружественных народов двух стран», – сообщил Игорь Кобзев.

По данным за 2024 год, внешнеторговый оборот между регионом и Китаем увеличился на 22,5%, а экспорт вырос на 16,8%. На сегодня Китай занимает первое место среди торговых партнеров области с долей около 80% во внешнеторговом обороте.

За 2024-2025 годы более 80 компаний Приангарья заключили экспортные контракты на сумму около 32 млн долларов в рамках совместных бизнес-мероприятий.

«За три с лишним года моей работы генеральным консулом я был свидетелем динамичного развития российско-китайских отношений. А также видел, как динамично развивается Иркутская область. За эти годы мы успели сделать многое для укрепления дружбы между нашими народами. Выражаю большую благодарность за сотрудничество Игорю Ивановичу Кобзеву и Правительству Иркутской области», – сказал Ли Хай.