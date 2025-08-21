Новости

Мощный ливень затопил центральную улицу в поселке Хужир на Ольхоне

Сильные осадки охватили Иркутскую область. Не стал исключением и остров Ольхон, где отмечаются мощные ливни – они затопили центральную улицу в поселке Хужир.

<p>Фото: «Заповедное Прибайкалье»</p>

«Ливень на острове Ольхон: так выглядит центральная улица поселка Хужир. Лесные дороги тоже размыты», – сообщают в «Заповедном Прибайкалье».

В связи с непогодой также принято решение закрыть популярные у туристов маршруты «Север острова Ольхон» и «Юг острова Ольхон». Оно действует до улучшения погодных и дорожных  условий. Согласно прогнозам, обстановка начнет меняться завтра: ожидается уменьшение количества осадков в Приангарье.


