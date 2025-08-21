Новости

«Цифра банк» получил кредитный рейтинг «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Цифра банк» на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу – стабильный.

«Цифра банк» специализируется на РКО корпоративных и розничных клиентов, конверсионных операциях и трансграничных переводах. Головной офис банка находится в Москве, а сеть региональных подразделений представлена 41 офисом на территории всей России.  

Как отметили эксперты рейтингового агентства Эксперт РА, рейтинг банка отражает сильную капитальную позицию, высокую рентабельность, адекватное качество активов, высокую оценку ликвидности и профиля фондирования, а также консервативную оценку корпоративного управления.

Агентство отмечает, что утверждённая стратегия развития «Цифра банк» охватывает период до конца 2025 года, при этом по ключевым показателям бизнес-план уже перевыполнен. В среднесрочной перспективе планируется сохранение расчётной специализации банка и поступательное увеличение масштабов бизнеса по ключевым действующим направлениям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
