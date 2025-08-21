«Иркутскавтодор» заплатит автомобилисту 240 тысяч рублей за ДТП на заснеженной дороге

Житель столицы Приангарья отсудил у муниципального предприятия «Иркутскавтодор», которая занимается уборкой городских улиц, компенсацию за аварию. ДТП случилось на заснеженной дороге.

Мужчина ехал по Байкальскому тракту в черте Иркутска в вечернее время и наехал на снежный вал, отмечает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области. В результате этого транспорт повредился.

Слой снега имел высоту 1,2 метра: это зафиксировали сотрудники ГИБДД, а также видеорегистратор. Нарушений ПДД не было замечено. В связи с этим виновным в аварии признали МУП «Иркутскавтодор», которое отвечало за этот участок и своевременно не убрало снег: предприятие обязали выплатить потерпевшему компенсацию в 240 тысяч рублей, а также возместить судебные расходы.