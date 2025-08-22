Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
Мессенджер MAX заменит банковское приложение?

Клиенты банков смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду.

Сегодня клиенты банков в мессенджере MAX могут посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки, подключить банковские продукты, выбрать категории кешбэка, настроить уведомления и т.д.

Для проведения операции клиенту нужно авторизоваться в MAX, используя код доступа. Затем пользователь может выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее в защищенной зоне непосредственно в мессенджере.

«Одним из приоритетов НСПК является расширение возможностей платежных инструментов и их интеграция с новыми площадками и платформами. Клиенты ВТБ уже сегодня могут переводить деньги через СБП в отечественном мессенджере Max», – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя генерального директора, член правления НСПК Максим Крукелис.


