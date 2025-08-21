Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета

«Мы закрываемся не временно»: «Дом природы» в Иркутске прекращает работу

Зоопарка-экзотариума «Дом природы» в Иркутске больше не будет. Он рассчитывает проработать всего несколько недель, после чего закроется.

«"Дом природы" на Байкальской, 54, скорее всего, в ближайшее время перестанет существовать, счет идет буквально на недели. <…> Мы закрываемся не временно, хотя возродиться, конечно же, попытаемся», – говорится в соцсетях организации.

В сообщении также отмечается, что «пока никаких комментариев и подробностей» – их планируют озвучить чуть позже после подписания необходимых документов. «Но вариантов, кажется, у нас нет», – резюмируют в «Доме природы».

Если организации все же удастся вернуться, то владельцы рассчитывают сделать это в другом формате.

«Дом природы» является филиалом Иркутской зоогалереи, которая располагается на территории «Фортуны». Галерея продолжит свою работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Деловая активность МСП в июле продолжила снижаться
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес