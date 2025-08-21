Украина готова заморозить конфликт: Зеленский назвал четыре условия

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова согласиться на заморозку конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, но не на юридическое признание потери территорий. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны включать усиление ВСУ, военную помощь и размещение дальнобойных ракет, передаёт РБК.

Украина принимает замораживание конфликта по линии фронта и признание некоторых территорий де-факто утраченными, но де-юре они остаются украинскими, сообщил Подоляк газете La Repubblica.

Подоляк отметил, что усиленная украинская армия является основополагающим элементом гарантий безопасности. Он подчеркнул важность снабжения и финансовой поддержки, чтобы армия оставалась сильной и многочисленной.

Украина выдвинула четыре ключевых требования:

1. Усиление украинской армии и возможность получения помощи от иностранных контингентов.

2. Увеличение военного производства через совместные предприятия с зарубежными странами, в том числе благодаря росту военных бюджетов Европы.

3. Участие США в обеспечении гарантий, включая противовоздушную оборону Украины. Великобритания и Франция выразили готовность ввести контингенты при условии воздушного прикрытия со стороны США.

4. Размещение на территории Украины дальнобойных ракет, способных достичь европейской части России, что напоминает времена холодной войны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут брать на себя обязательства по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что именно требуется. Он добавил, что именно европейцам предстоит «взять на себя львиную долю» в будущих гарантиях. «Это их континент. Это их безопасность», — добавил вице-президент. Вэнс выразил мнение, что встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, могла бы помочь в преодолении тупиковой ситуации с мирным урегулированием конфликта.