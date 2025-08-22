Новости

ЦБ России не исключает снижение ставки до конца 2025 года

Банк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки до конца 2025 года, если экономические события будут развиваться по базовому сценарию, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Андрей Ганган в интервью Российской газете.

«Если события пойдут по базовому сценарию, то пространство для снижения ставки в 2025 году остается. Однако снижение не предрешено, возможны разные шаги, включая паузы между снижениями», — отметил он.

Ганган подчеркнул, что проинфляционные риски сохраняются, и регулятор будет принимать решения осторожно, основываясь на поступающей информации.

Инфляционные ожидания среди населения достигли нового максимума, увеличившись с 13% в июле до 13,5%, превысив майский рекорд 13,4%. Оценка населением личной годовой инфляции также выросла с 15% до 16,1%, что сопоставимо с показателями первого квартала, когда наблюдался максимальный рост потребительских цен в этом году. По мнению экспертов, усиление инфляционных ожиданий связано с повышением тарифов ЖКХ с 1 июля, что уже отразилось на ценах некоторых товаров и услуг.

Ранее аналитики предполагали, что если до 12 сентября не произойдет негативных внешних событий, способных резко обвалить рубль и разогнать инфляцию, ЦБ РФ может снова снизить ключевую ставку до 16-17%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
