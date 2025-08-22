Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 августа: 8 630,0303 руб/1 г золота и 95,6600/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 630,0303 руб.
- 1 грамм серебра - 95,6600 руб.
- 1 грамм платины - 3 452,3701 руб.
- 1 грамм палладия - 2 907,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,4304 р. (0,49%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3900 р. (2,44%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7201 р. (0,48%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4400 р. (0,19%).