Новости

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 августа: 8 630,0303 руб/1 г золота и 95,6600/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 630,0303 руб.
  • 1 грамм серебра - 95,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 3 452,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 907,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,4304 р. (0,49%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3900 р. (2,44%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7201 р. (0,48%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4400 р. (0,19%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Кредиты для банкротов: государство готовит поддержку для проблемных компаний?
Деловая активность МСП в июле продолжила снижаться
Малый бизнес под ударом: власти обсуждают отмену льгот по страховым взносам
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес