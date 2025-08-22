Доходы от приватизации в России превысили план в 5 раз за полгода

Приватизация федерального имущества в первом полугодии 2025 года принесла в бюджет 27,5 млрд рублей, что в пять раз превышает годовой план в 5,5 млрд рублей.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росимущества, основной доход получен от продажи небольших активов, включая объекты недвижимости и акции региональных компаний.

«Доходы от приватизации обычно закладываются с осторожностью, чтобы снизить риски дефицита бюджета», – пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Среди крупных сделок – продажа выставочного комплекса «Башкортостан» за 53 млн рублей и 25% акций «Бугульминского элеватора» за 57,9 млн рублей. В планах на три года – приватизация около 28 тыс. объектов государственной собственности.