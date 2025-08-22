ЦБ вводит новые правила снятия наличных с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны проверять операции по снятию наличных на признаки мошеннических действий. Центробанк утвердил девять критериев, включая нетипичное поведение клиента, подозрительные способы получения денег и операции после крупных финансовых переводов.

Среди признаков возможного мошенничества, которыми должны будут руководствоваться финорганизации:

нетипичное для клиента поведение при снятии денег, например необычное время суток для такой операции, сумма, место или частота;

непривычный для человека способ получения кеша — с помощью «пластика», по QR-коду или по виртуальной карте;

запрос на выдачу денег в течение суток после получения кредита, досрочного расторжения вклада на сумму более 200 тыс. рублей или крупный перевод денег себе со счета в другом банке через СБП;

наличие у банка информации, что операция может проходить без добровольного согласия клиента или что данные карты скомпрометированы;

изменение активности телефонных разговоров или СМС-сообщений с новых номеров, в том числе мессенджеров, за шесть часов до снятия денег;

информация от операторов связи или владельцев мессенджеров о вредоносной программе на телефоне клиента;

слишком большое время направления ответа на запрос по операции (лаг при запросе наличных);

пять и более отказов на выдачу денег в АТМ за день;

попадание информации о клиенте или его карте в госсистему о противодействии мошенничества.

«Новые правила помогут ограничить скорость и объем вывода средств преступниками, особенно при телефонном мошенничестве», – рассказал «Известиям» эксперт по информационной безопасности Александр Блезнеков.

При выявлении хотя бы одного критерия банк установит лимит в 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Для получения большей суммы клиенту потребуется обратиться в отделение банка. Ожидается, что нововведение снизит число мошеннических атак на 15-30%.