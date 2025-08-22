Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Трамп: Через две недели станет ясно, как продвигается урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что через две недели станет ясно, как продвигается урегулирование на Украине, и при необходимости можно будет изменить тактику, сообщает РБК.

«Я думаю, что через две недели мы узнаем это так или иначе. После этого, возможно, придется изменить тактику», — заявил он в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

Читайте также:

Reuters раскрывает детали компромисса России и Украины
22 августа 2025
Украина готова заморозить конфликт: Зеленский назвал четыре условия
21 августа 2025

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа Трамп также намекал на возможность урегулирования в течение «недели или двух».

Следующим шагом в процессе урегулирования может стать встреча президента Владимира Путина и Зеленского. Трамп отметил, что «будет лучше, если они встретятся» без его участия, чтобы он мог «посмотреть, что произойдет», хотя у двух политиков «очень плохие» отношения.

Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным, но считает, что для проведения трехсторонней встречи с участием Трампа необходимо достичь перемирия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится, когда все вопросы для «рассмотрения на высшем уровне» будут тщательно проработаны, а «эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (609)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес