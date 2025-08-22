Новости

Суд в Москве запретил распространять информацию о получении синей галочки в Instagram*

Кунцевский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения информации о способах получения платной подписки Meta Verified** в Instagram*.

Суд признал, что такие материалы носят криминогенный характер, так как могут способствовать финансированию корпорации Meta**, признанной в России экстремистской и запрещенной. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Предоставление услуг по верификации носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации», — указано в материалах судебного дела.

Иск был подан кунцевским межрайонным прокурором Максимом Щербаковым 11 июня, решение вынесено 14 июля. Instagram* был заблокирован в России в марте 2022 года после признания Meta** экстремистской организацией.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
**Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена

