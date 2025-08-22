Reuters раскрывает детали компромисса России и Украины

Россия готова пойти на компромисс в урегулировании конфликта с Украиной, изменив свои требования по сравнению с 2024 годом, сообщает Reuters. На саммите на Аляске президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили возможные условия сделки. Россия отказалась от требований передачи под ее контроль всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но настаивает на передаче всего Донбасса. Москва предложила вернуть Украине части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, передаёт РБК.

Требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ограничении численности украинской армии остаются в силе, как и запрет на размещение западных войск на территории Украины. Также Россия требует признания всех присоединенных территорий, отмены антироссийских санкций и предоставляет Украине возможность получения гарантий безопасности от Запада.

Reuters отмечает, что саммит на Аляске стал лучшей возможностью для мирного урегулирования с начала конфликта. Путин готов к компромиссу, и это было передано Трампу. Обсуждаются два варианта оформления соглашения: сделка России, Украины и США, признанная Советом безопасности ООН, или сохранение Украиной нейтралитета в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к заморозке конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, но не на юридическое признание потери территорий. Он подчеркнул важность гарантий безопасности, включая усиление ВСУ и размещение дальнобойных ракет.