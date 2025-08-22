Трамп допустил изменение подхода по Украине в течение 2 недель: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп допустил изменение подхода по Украине по окончании 2 недель, ЦБ придумал способ выявления мошенников при обналичивании, эксперты назвали комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки, а в Иркутской области мощный ливень подтопил популярный туристический остров. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Изменение подхода

Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе урегулирования конфликта на Украине наступит в течение пары недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока. «Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», – отметил он.

Признаки мошенников

ЦБ РФ сформулировал девять признаков мошенничества, которые банкам нужно будет учитывать с 1 сентября при выпуске кредитных карт. В их числе нехарактерные место или время совершения операции для клиента, превышение времени ответа, нехарактерный для клиента способ снятия наличных, пять и более отказов в выдаче наличных, а также ряд других. Если обнаружится хотя бы один из критериев, банк сообщит об этом клиенту и введет лимит на выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки.

Комфортный уровень ставки

Эксперты назвали уровень ключевой ставки, комфортный для бизнеса. Таковым является уровень ниже 15%. Для реального оживления рынка инвестиционного кредитования он должен быть ниже 12%. При этом отмечается, что к концу года ставка может составить 16%.

Ливень на острове

Мощные ливни обрушились на остров Ольхон Иркутской области, популярный у туристов. Осадки подтопили как центральную улицу самого оживленного на территории поселка Хужир, так и другие участки. В результате этого из-за дождей закрыли популярные маршруты – «Юг острова Ольхон» и «Север острова Ольхон». Их планируют открыть заново после улучшения обстановки.

Уход «Дома природы»

Иркутск останется без «Дома природы»: зоопарк-экзотариум объявил о закрытии, пообещав чуть позже рассказать о причинах такого решения. «"Дом природы" на Байкальской, 54, скорее всего, в ближайшее время перестанет существовать, счет идет буквально на недели. <…> Мы закрываемся не временно, хотя возродиться, конечно же, попытаемся», – отмечается в сообщении. Если, спустя время, удастся возобновить работу организацию, то она будет функционировать в другом формате.