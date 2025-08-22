76% жителей Иркутской области уверены в успешном поиске работы осенью

Согласно исследованию hh.ru, 76% жителей Иркутской области уверены, что смогут найти работу с достойным заработком в ближайшие три месяца. Показатель оптимизма вырос на 11% по сравнению с первым кварталом 2025 года, что отражает улучшение ситуации на региональном рынке труда.

«Доля тех, кто переживает за свою карьеру, снизилась на 10% за полгода», – отмечают аналитики hh.ru в результатах опроса.

Наибольшие сомнения в трудоустройстве выразили специалисты из ИТ-сферы (34%), маркетинга и искусства (27%). Среди регионов Сибири самый высокий уровень уверенности показали жители Алтайского края (81%).