Первое дело против крупного девелопера: что грозит «Самолету»?

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по факту задержки ввода в эксплуатацию жилых комплексов, девелопером которых является группа «Самолет». В одном случае «неустановленные лица из числа руководителей фирмы-застройщика» получили от дольщиков денежные средства, но не выполнили обязательства по сдаче домов комплекса «Новое Колпино». Второе дело связано с мошенническими действиями при строительстве жилого комплекса «Курортный квартал». В петербургских офисах «Самолета» прошли обыски, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает "Ведомости".

Представители «Самолета» утверждают, что в офисах проводилась «рабочая проверка» документации, и уверяют, что строительство ведется в усиленном режиме. Проекты находятся на финальной стадии, и значительное количество квартир уже передано покупателям.

Инвесторы негативно отреагировали на обыски, что привело к падению акций девелопера на Московской бирже на 7,86%. Юристы считают, что ответственность может быть возложена на менеджеров «СПб реновации», которая является застройщиком комплексов.

Санкции за мошенничество с деньгами дольщиков предусматривают лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн руб. Уголовные дела по таким фактам возбуждаются часто, и примеры подобных случаев уже известны.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил тревожный прогноз для строительной отрасли России, предполагая, что 19% девелоперов находятся в зоне риска. Перенос сроков ввода проектов может свидетельствовать о финансовых трудностях, которые могут привести к банкротствам. Задержки более чем на полгода указывают на серьезные проблемы. Хуснуллин также предупредил, что если процентные ставки по ипотеке не снизятся, объем ввода нового жилья в 2027 году может сократиться почти на треть по сравнению с 2024 годом. Правительство России разрабатывает меры для поддержки спроса на жилье.