Верховный суд разъясняет: в чем разница между взяткой и откатом?

Верховный суд разъяснил, что для признания человека виновным в получении взятки необходимо доказать передачу денег должностному лицу за служебные действия или покровительство, а не в рамках перераспределения бюджетных средств. Это разъяснение было дано в связи с кассационной жалобой экс-чиновника Дима Муслимова из Башкирии, который был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, сообщает газета "Ведомости".

Согласно материалам дела, Муслимов организовал схему незаконного распределения материальной помощи, получая часть средств обратно от сотрудников. Суд квалифицировал его действия как получение взяток по 17 эпизодам. Однако Верховный суд отменил приговор, указав, что доказательств передачи денег за конкретные действия не было, и направил дело на новое рассмотрение.

В бизнес-сообществе понятия «откат» и «взятка» часто путаются, хотя в уголовном праве понятия «откат» не существует, поясняет Екатерина Авдеева из «Деловой России». Решение ВС касается внутренних отношений в госструктуре и не повлияет на сферу госзакупок. Однако бизнес обеспокоен тенденцией возбуждения дел о взятках без установления взяткополучателя.