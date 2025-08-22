Новости

Продавцы против Wildberries: платная доставка вызывает волну негодования

Продавцы на платформе Wildberries выразили недовольство из-за массового внедрения платной доставки товаров. Цены на маркетплейсе увеличиваются при добавлении товаров в корзину, но это не отображается как оплата за доставку. Wildberries пытается компенсировать растущие издержки доставки, взимая плату за доставку до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с клиентов, независимо от процента выкупа заказов, сообщает газета "Ведомости".

В июле участники Telegram-чата продавцов маркетплейсов начали жаловаться на эту практику. Корреспондент «Ведомостей» проверил это на двух аккаунтах — с нулевым и высоким процентом выкупа. В обоих случаях цена товара увеличивалась при добавлении в корзину, а в карточке отображалась меньшая стоимость. Услуга доставки в чеке не выделялась — накрутка просто включалась в итоговую цену позиции.

Один из пользователей Telegram-чата, насчитывающего около 3000 человек, описал ситуацию: «Сумма нефиксированная, на каждую единицу в заказе, огромный разброс для товаров одной категории с одного склада, в чеке не отражается как услуга доставки. Клиент видит завышение цены товара, а в случае отказа от выкупа наблюдает списания с баланса/карты, при этом списания могут осуществляться не одномоментно».

Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов запросил у главы ФАС Максима Шаскольского информацию о результатах рассмотрения претензий продавцов к маркетплейсам. Претензии касаются рыночных долей и предоставляемых скидок. Крупные торговые сети и малый бизнес обеспокоены изменением конкурентной среды из-за ценовой политики маркетплейсов. Скидки онлайн-платформ влияют на баланс между каналами сбыта и могут лишать производителей контроля над ценами. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин отметил, что субсидированные скидки позволяют маркетплейсам удерживать цены ниже, быстро наращивать долю и перетягивать спрос.


