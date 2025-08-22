Правительство поддерживает запрет на продажу табака на остановках

Правительственная комиссия поддержала инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. Законопроект, внесенный думой Хабаровского края, внесет изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Сейчас закон уже запрещает продажу табака на всех видах общественного транспорта и в транспортных узлах. Расширение запрета на остановки рассматривается как логичный шаг для сокращения потребления табака, передаёт газета "Ведомости".

Правительство указало на необходимость доработки законопроекта, чтобы учесть исключения для населенных пунктов, где остановки являются единственными точками продажи табака. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 марта 2026 года. Законопроект поддержали Минздрав, Минтранс, МВД, Минюст и Роспотребнадзор, а разногласия с Минфином и другими ведомствами урегулировала вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным ВОЗ, от табака ежегодно умирает более 7 млн человек, включая 1,6 млн некурящих, подвергающихся вторичному дыму. Безопасного уровня воздействия табака не существует.