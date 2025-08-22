Карта-накопитель переполнилась золошлаками на ТЭЦ в Байкальке: введен режим ЧС

Чрезвычайная ситуация наблюдается в городе Байкальске Иркутской области. Здесь карта-накопитель, куда поступают золошлаковые отходы местной ТЭЦ, переполнилась. В связи с этим введен режим ЧС муниципального характера.

«В Байкальск выехал заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов. Ситуацию обсудили с участием представителей заинтересованных федеральных структур и ведомств. Была рассмотрена возможность перемещения золошлаковых отходов в другую технологическую карту, что позволит эксплуатировать Байкальскую ТЭЦ еще минимум два отопительных периода», – пояснили в областном правительстве.

Там также добавили, что для снижения объема количества отходов планируется предоставить городу уголь меньшей зольности, чем ранее использовался на ТЭЦ.

Введенный режим ЧС позволяет организовать работу по разгрузке карты-накопителя в ускоренном режиме, а также привлечь дополнительные средства на подготовку к осенне-зимнему периоду.

Оформляется необходимая документация для перемещения золошлаков. Также готовы техника и транспортные средства, насосные станции. Определяется подрядчик, который будет вести работу вместе с коллективом ТЭЦ.

По данным властей, угрозы срыва отопительного сезона нет.