В ИНК определили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) приняли участие в очередном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (ЛПП). Победителей определили в 25 номинациях.

Состязания прошли на месторождениях, производственных объектах и офисе компании. Продемонстрировать владение практическими навыками, понимание технологических процессов, а также системное мышление смогли 386 участников.

Итоговые испытания в 15 номинациях пройдут в сентябре. В финале примут участие 456 человек. Победители конкурса «Лучший по профессии» представят компанию на всероссийском конкурсе «Нефтегазовый Олимп», который состоится 23-25 сентября в Новом Уренгое.

Для охвата максимального количества сотрудников, в том числе находящихся на межвахтовом отдыхе, в этом году конкурс проходит в несколько этапов, в 53 номинациях. Старт «Лучшего по профессии» состоялся в июне на городском фестивале профессий ИНК в рамках Дня молодежи в Иркутске.

Также на фестивале была организована интерактивная программа ИНК. Посетители могли познакомиться с профессиями нефтегазовой отрасли, принять участие в мастер-классах на кибер-арене, испытать VR-тренажеры, поиграть в настольные игры, посетить детскую зону и фотозону с вахтовым автомобилем. Мероприятие посетили более 8 тысяч человек.

Для выявления высококвалифицированных специалистов компания проводит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2011 года. Все победители получают денежные премии, годовую надбавку к зарплате и попадают в кадровый резерв.