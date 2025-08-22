Снимок Иркутского драмтеатра признали лучшим на престижном фотоконкурсе в США

Снимок, на котором изображен Иркутский драматический театр имени Охлопкова, стал победителем престижного мирового фотоконкурса International Photography Awards в США. Автором работы является арт-фотограф из столицы Приангарья Евгений Доманов.

Фото: Евгений Доманов

«Первое место на одном из самых престижных конкурсов мира International Photography Awards, IPA 2025, в США. Награда в одной из самых сложных категорий – Fine Art Architecture, Professional. И это уже третий год подряд: кажется, такое событие становится хорошей традицией. Вдвойне приятно, что в этот раз победила серия «Театры мира», где главной жемчужиной стал наш Иркутский драматический театр, которому в этом году исполняется 175 лет!» – прокомментировал Доманов.

Международная премия IPA в области фотографии проводится ежегодно для профессиональных фотографов, фотографов-любителей и студентов мирового масштаба. Победители выбираются в различных категориях, каждый их которых получает денежный приз. Кроме того, среди чемпионов определяют фотографа года: он получает трофей IPA и денежный приз в размере 10 000 долларов США. Награждение происходит в очном режиме в Нью-Йорке.

Евгений Доманов – арт-фотограф из Иркутска. Родился 17 января 1977 года. Прошел путь от обычного свадебного фотографа в провинции до художника с международным признанием. За последние 4 года завоевал десятки престижных наград и премий. Работы представлены в различных галереях мира и в частных коллекциях.