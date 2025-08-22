Новости

Дальневосточный банк провел «Школу ипотеки» для риелторов Красноярска

В обучающем мероприятии приняли участие представители девяти ведущих агентств недвижимости города, а также президент Ассоциации развития института самозанятых при Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палате.

Эксперты банка рассказали участникам «Школы» о ключевых аспектах реализации ипотечных программ, уделив особое внимание подаче ипотечных заявок: списку необходимых документов и правильности их заполнения, что поможет снизить количество ошибок и ускорить процесс рассмотрения заявок. Также специалисты рассказали партнерам о работе онлайн-сервиса «Личный кабинет риелтора» на сайте банка, который существенно упрощает взаимодействие специалистов по недвижимости и банка по ипотечным заявкам.     

«Школа ипотеки» дала возможность риелторам получить новые знания, усовершенствовать свои компетенции, обсудить со специалистами банка актуальные вопросы ипотечного кредитования. Мы планируем сделать такие встречи регулярными, что позволит укрепить связи между банком, риелторами и застройщиками, сделать процесс получения кредитов и других финансовых услуг еще более быстрым, простым и удобным», – отметила директор ДО 39 АО «Дальневосточный банк» в г. Красноярске Евгения Кравцова.

Дальневосточный банк планирует проведение «Школы ипотеки» и в других регионах присутствия.


