Дефляция в России фиксируется пятую неделю подряд, но население ждет роста цен. Что не так?

Согласно данным Росстата, за неделю с 12 по 18 августа дефляция составила 0,04% после 0,08% неделей ранее. Таким образом снижение цен фиксируется уже пятую неделю подряд. Годовая инфляция на 18 августа замедлилась до 8,49%, тогда как 11 августа составляла 8,58%.

«Однако накануне Банк России опубликовал данные опроса по инфляционным ожиданиям населения на 12 месяцев вперед, из которого следует, что в августе они выросли на 0,5% относительно июля, до 13,5%. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в текущем месяце увеличилась сразу на 1,1%: с 15% в июле до 16,1%. Это является мощным проинфляционным фактором и станет сигналом для ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на сентябрьском заседании», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Таким образом, несмотря на снижение потребительских цен пять недель подряд и необходимости смягчения монетарной политики на фоне замедления темпов роста экономики -предварительные данные по ВВП за второй квартал показали замедление роста до 1,1%, - проинфляционные факторы остаются достаточно весомыми. При этом рубль начал и может продолжить слабеть из-за отмены действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, что также является проинфляционным фактором.

Эксперт ожидает, что на этом фоне Банк России на сентябрьском заседании может замедлить темп снижения ключевой ставки до 50–150 б.п., в зависимости от поступающих далее макроэкономических данных. «Наш базовый прогноз подразумевает ее снижение на 100 б.п., до 17% годовых», – резюмирует Владимир Чернов.

Что подешевело в России

По данным Росстата, наиболее заметное снижение цен на прошлой неделе вновь наблюдалось в плодоовощной продукции: картофель (-8,87%), капуста (-6,25%), свекла (-6,35%), морковь (-6,17%), лук (-6,74%) и помидоры (-7,36%), а также фруктов: бананы (-1,77%) и яблоки (-1,41%). Однако стоит отметить, что темпы падения стоимости этих продуктов замедлились. Подорожали опять в основном огурцы (+5,15%). Фактор сезонности продолжает оказывать давление на цены, но его влияние постепенно сокращается.


