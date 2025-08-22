Дефляция в России фиксируется пятую неделю подряд, но население ждет роста цен. Что не так?

Согласно данным Росстата, за неделю с 12 по 18 августа дефляция составила 0,04% после 0,08% неделей ранее. Таким образом снижение цен фиксируется уже пятую неделю подряд. Годовая инфляция на 18 августа замедлилась до 8,49%, тогда как 11 августа составляла 8,58%.
«Однако накануне Банк России опубликовал данные опроса по инфляционным ожиданиям населения на 12 месяцев вперед, из которого следует, что в августе они выросли на 0,5% относительно июля, до 13,5%. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в текущем месяце увеличилась сразу на 1,1%: с 15% в июле до 16,1%. Это является мощным проинфляционным фактором и станет сигналом для ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на сентябрьском заседании», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Таким образом, несмотря на снижение потребительских цен пять недель подряд и необходимости смягчения монетарной политики на фоне замедления темпов роста экономики -предварительные данные по ВВП за второй квартал показали замедление роста до 1,1%, - проинфляционные факторы остаются достаточно весомыми. При этом рубль начал и может продолжить слабеть из-за отмены действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, что также является проинфляционным фактором.
Читайте также:
Эксперт ожидает, что на этом фоне Банк России на сентябрьском заседании может замедлить темп снижения ключевой ставки до 50–150 б.п., в зависимости от поступающих далее макроэкономических данных. «Наш базовый прогноз подразумевает ее снижение на 100 б.п., до 17% годовых», – резюмирует Владимир Чернов.
Что подешевело в России
По данным Росстата, наиболее заметное снижение цен на прошлой неделе вновь наблюдалось в плодоовощной продукции: картофель (-8,87%), капуста (-6,25%), свекла (-6,35%), морковь (-6,17%), лук (-6,74%) и помидоры (-7,36%), а также фруктов: бананы (-1,77%) и яблоки (-1,41%). Однако стоит отметить, что темпы падения стоимости этих продуктов замедлились. Подорожали опять в основном огурцы (+5,15%). Фактор сезонности продолжает оказывать давление на цены, но его влияние постепенно сокращается.