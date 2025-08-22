Клиенты в два раза чаще возвращаются к брендам в интернет-магазинах, чем на маркетплейсах

Согласно исследованию НАФИ и Союза электронной торговли, интернет-магазины демонстрируют значительно более высокие показатели лояльности клиентов по сравнению с маркетплейсами. Доля повторных покупок на собственных сайтах брендов достигает 40%, в то время как на маркетплейсах этот показатель составляет лишь 19%.

Сайты интернет-магазинов показывают превосходство по узнаваемости бренда, лояльности клиентов и среднему доходу с покупателя.

71% представителей e-коммерции считают оптимальной комбинированную модель продаж, использующую как собственные сайты, так и маркетплейсы. Ключевыми преимуществами собственных платформ называют укрепление доверия аудитории и лучшую передачу ценностей бренда.

«Стремительное развитие электронной торговли обусловлено не только популярностью крупных маркетплейсов, но и ощутимой долей независимых интернет-магазинов. Речь не идет о противопоставлении маркетплейсов и интернет-магазинов – мы говорим о их гармоничном сосуществовании и диверсификации каналов продаж. Каждый формат имеет плюсы и минусы в зависимости от целей предпринимателя. Успех будет на стороне тех, кто диверсифицирует каналы продаж, открывая собственные онлайн-магазины для укрепления доверия аудитории и трансляции ценностей бренда», – комментирует Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России.