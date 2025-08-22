Новости

Альфа-Банк создал первый в России ИИ-тренажер для подготовки будущих банкиров
Альфа-Банк создал первый в России ИИ-тренажер для подготовки будущих банкиров

Альфа-Банк запустил AlfaCaseBot — первый в России ИИ-тренажер, который помогает студентам учиться решать реальные бизнес-кейсы. Технология успешно протестирована и получила высокие оценки от студентов российских вузов.

«AlfaCaseBot — это персональный ИИ-наставник, который помогает студентам развивать практические навыки решения бизнес-задач и готовиться к построению успешной карьеры. Это инновационный образовательный проект, который позволит масштабировать качественное бизнес-образование на сотни вузов по всей России», — рассказал Алексей Белов, руководитель образовательных проектов Альфа-Банка.

Тренажер использует генеративный ИИ и предлагает 20 реальных бизнес-кейсов. В пилотном тестировании участвовали 35 студентов, которые высоко оценили удобство и эффективность платформы. Средняя оценка составила 4,8 балла из 5.

AlfaCaseBot станет частью образовательной неотех-платформы Альфа-Будущее. Проект направлен на подготовку нового поколения банковских специалистов и развитие талантов по всей стране.


