Шесть тысяч предпринимателей посетили Альфа-Конфу в Новосибирске

14 августа в Новосибирске на Сибирь-Арене прошла Альфа-Конфа. Мероприятие стало 90-м по счету с момента запуска проекта и 27-м в этом году.

Альфа-Конфа — это масштабный нетворкинг для предпринимателей, где участники в неформальной обстановке общаются и обмениваются опытом с топ-менеджерами банка и популярными спикерами.

В Новосибирске Альфа-Конфа собрала 6 тысяч гостей и открыла третий сезон проекта, его тема — «Культ бизнеса». На мероприятии обсуждали бизнес, как новый культ, где есть своя система ценностей, герои и вызовы. Где каждый предприниматель — не просто участник рынка, а последователь идеи, что малый бизнес способен менять мир. В третьем сезоне проект вышел на новый уровень: изменилась не только тематика, но и техническое сопровождение — еще больше ярких световых эффектов и зрелищных элементов шоу. В финале выступила группа Uma2rman.

Спикерами выступили Роман Тарасенко, Седа Каспарова, Денис Конанчук, Владимир Якуба. Они рассказывали о магнетизме лидера, реальных потребностях клиента и разбирали кейсы участников. Открыл мероприятие Владимир Верхошинский — глава Альфа-Банка.

Вырученные средства от продажи билетов на мероприятие будут направлены в благотворительный фонд Линия Жизни.

«Открытие третьего сезона Альфа-Конфы в Новосибирске превзошло все ожидания! Это было по-настоящему масштабно — яркое шоу, невероятная атмосфера, и самое главное — полный зал вдохновлённых, неравнодушных людей, объединенных общей идеей — менять мир к лучшему», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.


