Альфа-Банк запускает прием платежей через СБП в мессенджере MAX

Альфа-Банк запускает новое цифровое решение для предпринимателей — оплату по Системе Быстрых Платежей (СБП) в мессенджере MAX. Это современный инструмент для бизнеса, который позволяет принимать оплаты без использования POS-терминалов и дополнительного оборудования — достаточно смартфона и доступа к интернету.

Решение ориентировано на бизнес любого масштаба и особенно удобно для компаний, чьи сотрудники работают вне офиса или торговой точки. Сервис обеспечивает мгновенное зачисление средств на расчетный счет, минимальную комиссию (до 0,7%) и гибкие настройки для управления процессом приема платежей. Встроенный AI-чат предоставляет круглосуточную поддержку и консультации для пользователей.

Подключение осуществляется в отделении банка или через Интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего клиент получает ссылку на приложение MAX и начинает прием платежей. Оплата возможна как через разовые QR-коды, так и через NFC-табличку с индивидуальными параметрами. Все операции происходят непосредственно в чате, без необходимости использовать кассу или терминал.

СБП в MAX позволяет принимать платежи в любом месте — на выездных мероприятиях, в точках с временным размещением, на открытых площадках. Благодаря этому решению бизнес получает больше гибкости, снижает расходы на эквайринг и повышает уровень клиентского сервиса. Решение уже доступно для пользователей мессенджера MAX.