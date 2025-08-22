Школьница из Иркутской области отправила накопления родителей телефонным аферистам

Несовершеннолетняя из Иркутской области под давлением аферистов отправила крупную сумму на их счета. Мошенники представлялись работниками правоохранительных органов.

По данным региональной полиции, девочке позвонили «сотрудники полиции». Они сообщили о подозрительных операциях по банковским счетам родителей. Для спасения сбережений ей предложили отправить деньги на «безопасные счета».

Школьница доверилась собеседникам, взяла сотовые телефоны мамы и папы, зашла в мобильное приложение банка и перечислила 260 тысяч рублей по указанным реквизитам.

По факту мошенничества организована проверка.