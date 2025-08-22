Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Школьница из Иркутской области отправила накопления родителей телефонным аферистам

Несовершеннолетняя из Иркутской области под давлением аферистов отправила крупную сумму на их счета. Мошенники представлялись работниками правоохранительных органов.

По данным региональной полиции, девочке позвонили «сотрудники полиции». Они сообщили о подозрительных операциях по банковским счетам родителей. Для спасения сбережений ей предложили отправить деньги на «безопасные счета».

Школьница доверилась собеседникам, взяла сотовые телефоны мамы и папы, зашла в мобильное приложение банка и перечислила 260 тысяч рублей по указанным реквизитам.

По факту мошенничества организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес