Альфа-Банк и Высшая школа бизнеса ВШЭ провели летнюю школу для студентов из Китая

Более 30 студентов из лучших университетов Китая провели неделю в Москве — в летней школе «Управление цифровыми продуктами».

В течение недели участники изучали ключевые тренды цифровой экономики, осваивали инструменты продуктового менеджмента, участвовали в разработке реальных сервисных решений. А также прошли двухдневный интенсив по дизайн-мышлению и продуктовым исследованиям от Alfa Research Center, где работали над созданием цифровых сервисов для представителей Китая в России.

«Развитие инновационных технологий требует постоянного обмена идеями и опытом между странами. Мы видим большие перспективы сотрудничества российских и китайских специалистов в области цифрового продукта. Участники Летней школы показали высокий уровень подготовки и желание внедрять передовые технологии. Уверен, что этот проект станет основой для будущих успешных проектов в разных сферах цифровизации», — подчеркнул Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Студенты также прослушали курс лекций о российской экономике, российско-китайских деловых связях, цифровой трансформации компаний, IT-трендах 2025 года, специфике управления цифровым продуктом, а также посетили мастер-классы от экспертов Альфа-Банка — лидера в области финтеха и искусственного интеллекта.

«Летняя школа стала не просто образовательным проектом, а пространством для совместного творчества и межкультурного диалога. Мы видим, как студенты из Китая с интересом погружаются в российскую бизнес-среду, быстро осваивают новые инструменты и предлагают нестандартные решения. Это подтверждает, что у глобального образования нет границ», — отметил Иван Простаков, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

В финале каждый участник получил сертификаты НИУ ВШЭ и Альфа-Банка о прохождении программы.

«У нас Китае хорошо развивается целый ряд ИТ направлений, но российский рынок отличается от нашего. На старте проекта я хотел узнать больше о российской экономике, о российских потребителях. Меня также привлекло то, что организаторами выступили одна из ведущих бизнес-школ России — ВШБ ВШЭ и один из лидеров в сфере финтеха, Альфа-Банк. Благодаря летней школе мы получили интересные инсайты и увидели, как мыслят российские предприниматели и как происходит развитие инноваций в России. Вся программа стала отличным ответом на мои ожидания», — оценил итоги летней школы Цулэй Му (Zulei Mu), студент Университет Тунцзы (Tongji University).

Летняя школа Альфа-Банка и ВШБ ВШЭ «Управление цифровым продуктом» стала еще одним шагом в развитии связей между Россией и Китаем в контексте образования. Подобные совместные проекты позволяют не только обмениваться знаниями и опытом, но и формировать прочные деловые и культурные связи, которые будут работать на будущее.