Инго Банк обновляет программу лояльности: клиенты получат до 10% в выбранных категориях, включая супермаркеты

Инго Банк улучшает условия программы лояльности и обновляет правила начисления кешбэка. Клиенты банка смогут самостоятельно выбирать категории товаров и услуг, по которым начисляется повышенный кешбэк, и ежемесячно получать до 10% от своих покупок.

Программа стартует 1 сентября. Выбор приоритетных категорий на следующий месяц станет доступен с 20 августа. С подпиской клиенты банка смогут выбрать 4 категории (без подписки — до 3). Наиболее популярные категории покупок «Супермаркеты» и «На всё» будут доступны для выбора на постоянной основе. Для пенсионеров, получающих пенсию на ИнгоКарту, также всегда будет доступна категория «Аптеки».

«2025 год для Инго Банка – год значимого масштабирования. Новая стратегия развития ставит перед нами цели по улучшению многих процессов и запуску новых качественных сервисов. В розничном банкинге мы традиционно концентрируемся на развитии карточных продуктов, совершенствуя флагманский проект банка – программу лояльности. За последние годы она стала одной из лучших на рынке. Теперь мы предоставим клиентам обновленные условия программы, которые станут ещё более гибкими и удобными», - отметил заместитель председателя правления Инго Банка Олег Чернышов.

бновленная программа лояльности позволит клиентам банка получать до 20 тыс. Ингорублей в месяц. Выбор категорий, по которым в следующем месяце будет начисляться повышенный кешбэк, доступен клиентам с 20-го числа текущего месяца до последнего дня следующего месяца. Начисление кешбэка начнется с даты выбора категорий. Его можно сделать в приложении банка и мобильной версии сайта в разделе «Кешбэк».

Среди представленных к выбору категорий – городской транспорт, рестораны и кафе, маркетплейсы, детские товары, кино, такси и каршеринг, авиабилеты, отели, фастфуд и т.д.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

Ранее сообщалось, что эффективный кешбэк в Инго Банке почти в два раза выше рынка российских банковских услуг. Так, по данным аналитической компании Frank RG, средняя сумма кешбэка, которую получают россияне при использовании премиальных дебетовых карт, составляет 2,3% от ежемесячных трат, тогда как в Инго Банке эффективный кешбэк – 4,2%.