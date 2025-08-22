Инго Банк вошел в топ-10 рейтинга руководителей сегмента Premium Banking

Руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Инго Банка Диана Лаптева заняла девятое место в рейтинге руководителей сегмента премиального банковского обслуживания в России. Рейтинг подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

«Признание подтверждает правильность курса банка на развитие сегмента премиального обслуживания. В течение последнего года мы существенно увеличили базу премиальных клиентов и улучшили сервисное обслуживание. Мы хорошо понимаем портрет нашего клиента и умеем эффективно работать с его потребностями. Банк продолжит масштабировать это направление, создавая новые стратегии работы с капиталом для наших клиентов», - отметила руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Диана Лаптева.

В ежегодный рейтинг вошли топ-менеджеры российских банков в направлении premium banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали бизнес-результаты, динамику притока клиентов и объем капитала подразделения, а также запуски новых проектов и изменения по направлению премиального банковского обслуживания.

В мае 2025 года премиальная ИнгоКарта заняла 2-е место в рейтинге лучших премиальных дебетовых карт Mir Supreme по версии независимого финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди преимуществ карты отмечены высокий кешбэк, сервис персонального менеджера, надбавка по накопительному счёту в рублях, посещение бизнес-залов и страхование путешественников, а также компенсация поездок и чеков в ресторанах аэропортов и вокзалов.

Диана Лаптева с 2015 года занимается развитием премиального сегмента на всех этапах: от развития продаж и формирования стандартов, сервисной модели в филиальной сети Банков до развития сегмента, формированием продуктового ценностного предложения для клиентов, мероприятий, направленных на рост доходности клиентов, улучшению качества сервиса.