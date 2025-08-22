«Цифра банк» изменил условия по накопительному счету

«Цифра банк» с 19 августа 2025 года меняет условия по Накопительному счету в рублях для физических лиц.

Базовая ставка по Накопительному счету теперь будет применяться ко всем клиентам, открывшим счета с 19 августа, и составлять 13,00% годовых при начислении на минимальный остаток и 11,00% годовых при начислении на ежедневный остаток.

Для клиентов, открывших счет до 18 августа 2025 года включительно, будут применяться условия, предполагающие повышенную ставку для новых клиентов с 1 по 120 день, действовавшие на момент открытия Накопительного счета.

С более подробной информацией по условиям сберегательных продуктов «Цифра банк» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxvUQLWU