«Цифра банк» сообщил об изменении ставок по вкладам

«Цифра банк» с 19 августа 2025 года меняет ставки по вкладам в рублях для физических лиц, обслуживаемых в рамках пакета услуг Private Banking, «Первый-Прайвет» и «Эксклюзивный-Прайвет».

Ставка по вкладу «Первый-Прайвет» составит 15,60% годовых, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка будет 16,10% годовых.

Ставка по вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» составит 14,30% годовых в рублях, а с капитализацией процентов - 15,36%.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxvYrJMW