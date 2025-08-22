Солид Банк расширяет возможности пакета ВЕСЬ МИР — теперь доступна валюта на накопительном счёте

Солид Банк сообщил, что всем держателям международного пакета карт ВЕСЬ МИР в рамках условий доступен – накопительный счет в иностранной валюте. С ним у клиентов появляется возможность сохранять свои валютные сбережения. Это отличная возможность, ведь в последние несколько лет вариантов размещения валюты под проценты стало значительно меньше среди Банков.

Как работает накопительный счет в рамках пакета ВЕСЬ МИР?

• К зарубежной карте открывается и привязывается накопительный счет.

• Ставка по счету – 1,5% годовых.

• Проценты начисляются ежедневно на любой остаток на счете.

• Проценты выплачиваются 1 раз в полугодие (2 раза в год) – 30 июня и 31 декабря.

«Наш пакет карт ВЕСЬ МИР уже стал не просто инструментом для заграничных поездок, а инструментом, решающим разнообразные финансовые задачи клиентов. Чтобы узнать больше, оставляйте заявку на сайте. Мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы», – говорится в сообщении банка.