Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

38% работающих родителей в Иркутске возьмут выходной 1 сентября

Согласно опросу SuperJob, 38% работающих родителей в Иркутске планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы провести детей в школу. Еще 20% опрошенных намерены прийти на работу с опозданием после посещения школьных линеек.

«Женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям», – отмечают аналитики SuperJob в результатах исследования.

Только 19% компаний официально предоставляют выходной в День знаний, а 22% делают это неофициально. Лишь 3% организаций дарят подарки всем детям сотрудников-школьников, а 11% ограничиваются первоклассниками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес