38% работающих родителей в Иркутске возьмут выходной 1 сентября

Согласно опросу SuperJob, 38% работающих родителей в Иркутске планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы провести детей в школу. Еще 20% опрошенных намерены прийти на работу с опозданием после посещения школьных линеек.

«Женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям», – отмечают аналитики SuperJob в результатах исследования.

Только 19% компаний официально предоставляют выходной в День знаний, а 22% делают это неофициально. Лишь 3% организаций дарят подарки всем детям сотрудников-школьников, а 11% ограничиваются первоклассниками.