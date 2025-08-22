Солид Банк запустил мгновенную карту: оформление сразу в офисе банка

Солид Банк запустил моментальную Солидную карту. Моментальная карта выдается клиенту в день обращения в офис Банка, так как она неперсонализированная – не наносится имя и фамилия на пластик.
Неперсонализиваронная (моментальная) Солидная карта отличается в условиях от персонализированной Солидной карты только лимитами на снятие наличных – они ниже. Остальные условия остаются такими же.
Условия моментальной Солидной карты:
• Выпуск – бесплатно,
• Обслуживание – бесплатно,
• SMS, Push-уведомления – бесплатно,
• Выдача наличных в банкоматах сторонних банков – бесплатно,
• 11% годовых на остаток – ежемесячно,
• 3% на все* – кешбэк рублями на все покупки, максимальная сумма выплат – 3 000₽,
• Лимиты на снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных: 50 000₽ – в сутки, 300 000₽ – в месяц.
*МСС-исключения, на которые не начисляется кешбэк:
6011 - финансовые учреждения - снятие наличных автоматически,
6012 - финансовые учреждения - торговля и услуги,
6538 - денежные переводы с карты на карту - списание,
6010 - финансовые учреждения - выдача наличных в кассе,
6536 - денежные переводы с карты на карту - зачисление,
4900 - ЖКХ,
9311 - налоговые платежи,
5933 - ломбарды,
4899 - кабельные и другие платные телевизионные услуги,
9222 - штрафы,
8661 - религиозные организации,
6051 - Квази-Кэш - нефинансовые учреждения,
5973 - магазины религиозных товаров,
4814 - телекоммуникационные услуги,
Читайте также:
6211 - услуги брокеров на рынке ценных бумаг,
4829 - денежные переводы,
7995 - азартные игры.
«Оформить карту можно по всей сети Солид Банка, по ссылке полный список городов, где есть наши офисы. Здесь Сборник тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт с 11.08.2025, где вы найдете полные условия тарифного плана «Солидная карта»», – говорится в сообщении банка.