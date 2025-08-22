Солид Банк запустил мгновенную карту: оформление сразу в офисе банка

Солид Банк запустил моментальную Солидную карту. Моментальная карта выдается клиенту в день обращения в офис Банка, так как она неперсонализированная – не наносится имя и фамилия на пластик.

Неперсонализиваронная (моментальная) Солидная карта отличается в условиях от персонализированной Солидной карты только лимитами на снятие наличных – они ниже. Остальные условия остаются такими же.

Условия моментальной Солидной карты:

• Выпуск – бесплатно,

• Обслуживание – бесплатно,

• SMS, Push-уведомления – бесплатно,

• Выдача наличных в банкоматах сторонних банков – бесплатно,

• 11% годовых на остаток – ежемесячно,

• 3% на все* – кешбэк рублями на все покупки, максимальная сумма выплат – 3 000₽,

• Лимиты на снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных: 50 000₽ – в сутки, 300 000₽ – в месяц.

*МСС-исключения, на которые не начисляется кешбэк:

6011 - финансовые учреждения - снятие наличных автоматически,

6012 - финансовые учреждения - торговля и услуги,

6538 - денежные переводы с карты на карту - списание,

6010 - финансовые учреждения - выдача наличных в кассе,

6536 - денежные переводы с карты на карту - зачисление,

4900 - ЖКХ,

9311 - налоговые платежи,

5933 - ломбарды,

4899 - кабельные и другие платные телевизионные услуги,

9222 - штрафы,

8661 - религиозные организации,

6051 - Квази-Кэш - нефинансовые учреждения,

5973 - магазины религиозных товаров,

4814 - телекоммуникационные услуги,

6211 - услуги брокеров на рынке ценных бумаг,

4829 - денежные переводы,

7995 - азартные игры.

«Оформить карту можно по всей сети Солид Банка, по ссылке полный список городов, где есть наши офисы. Здесь Сборник тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт с 11.08.2025, где вы найдете полные условия тарифного плана «Солидная карта»», – говорится в сообщении банка.